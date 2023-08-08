В Финляндии отреагировали на лишение ЧМ-U23 по борьбе из-за нежелания допускать россиян

Федерация борьбы Финляндии отреагировала на лишение страны права проведения чемпионата мира — U23 из-за нежелания допускать россиян до участия в соревнованиях. Ранее Объединённый мир борьбы сообщил о переносе турнира из-за проблем с получением россиянами и белорусами визы для въезда в страну.

«Мы очень разочарованы, но этого решения можно было ожидать после того, как чемпионат мира — U20 был перенесён из Польши в Иорданию. Мы, со своей стороны, выполнили все договорённости, и международная федерация также подтвердила, что мы выполнили все обязанности организаторов. Политическая ситуация стала причиной переноса турнира. Мы, ассоциации борьбы северных стран и стран Балтии, подавали петицию с требованием об отстранении России и Беларуси, но это не возымело желаемого эффекта», — приводит слова председателя Федерации борьбы Финляндии Пекки Пааволы издание Painiliitto.

Также о ситуации высказалась генеральный директор Олимпийского комитета Финляндии Таина Сусилуото: «Наша позиция, как и позиция других северных стран, неизменна: сейчас неподходящее время для того, чтобы Россия и Беларусь спокойно возвращались в международный спорт. Федерация борьбы Финляндии выполняла свои обязательства и непричастна к переносу соревнований. Это очень тревожное событие для международного спорта в связи с решением Объединённого мира борьбы, политизация гонки за предоставление права проведения турниров».