Россиянин стал лучшим бомбардиром турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ

Российский нападающий Фёдор Земсков стал лучшим бомбардиром турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ. На счету российского игрока 12 голов на этом турнире.

В тройку лучших бомбардиров соревнований в Беларуси также вошли два представителя сборной Омана, Абдулла Масуд Аль-Саути и Сами Файл Аль-Булуши, забившие по девять голов.

Напомним, сборная России стала бронзовым призёром турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ. В матче за третье место российские игроки одержали победу над национальной командой Омана со счётом 7:3. В этой встрече Земсков оформил хет-трик.

Победителем турнира по пляжному футболу стала сборная Беларуси, в финале соревнований обыгравшая национальную команду Ирана со счётом 5:4.