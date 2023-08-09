Тренер сборной России по пляжному футболу прокомментировал завоевание бронзы на Играх СНГ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о завоевании бронзовых медалей на II Играх стран СНГ.
«Если для России любое место кроме первого — это неудача, значит, мы очень хорошо работаем и продолжаем оставаться топ-сборной, несмотря на отстранение от международных соревнований.
Огромное спасибо белорусам за прекрасный турнир, замечательную организацию, тёплую атмосферу. Мы узнали, что в СНГ появляются новые страны: Иран, Оман, Объединённые Арабские Эмираты, — отрадно, что СНГ расширяется (улыбается). А если говорить серьёзно, то у нас, в пляжном футболе, получился самый представительный турнир среди всех видов спорта, представленных на Играх. Большое спасибо организаторам, что они расширили географические рамки турнира за счёт таких классных команд», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
- 9 августа 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
20:34
-
19:58
-
19:50
-
18:52
-
18:35
-
18:26
-
18:18
-
15:32
-
14:58
-
14:04
-
12:50
-
09:49
-
08:52
- 8 августа 2023
-
22:41
-
19:55
-
18:39
-
18:29
-
16:26
-
16:09
-
16:05
-
16:01
-
15:03
-
14:56
-
14:32
-
14:21
-
14:01
-
13:17
-
13:00
-
12:04
-
11:26
-
10:39
-
10:28