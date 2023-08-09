Тренер сборной России по пляжному футболу прокомментировал завоевание бронзы на Играх СНГ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о завоевании бронзовых медалей на II Играх стран СНГ.

«Если для России любое место кроме первого — это неудача, значит, мы очень хорошо работаем и продолжаем оставаться топ-сборной, несмотря на отстранение от международных соревнований.

Огромное спасибо белорусам за прекрасный турнир, замечательную организацию, тёплую атмосферу. Мы узнали, что в СНГ появляются новые страны: Иран, Оман, Объединённые Арабские Эмираты, — отрадно, что СНГ расширяется (улыбается). А если говорить серьёзно, то у нас, в пляжном футболе, получился самый представительный турнир среди всех видов спорта, представленных на Играх. Большое спасибо организаторам, что они расширили географические рамки турнира за счёт таких классных команд», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.