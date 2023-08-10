Леонов объяснил, почему сборная России по пляжному футболу проиграла Оману на Играх СНГ

Тренер сборной России по пляжному футболу Илья Леонов высказался о причинах поражения команды в матче с Оманом на групповой стадии турнира в рамках Игр стран СНГ. Позже, в матче за третье место россияне обыграли Оман.

«Поражение в первом матче с Оманом — это, судя по всему, недонастрой. Мы понимали, что решающую роль в распределении мест в группе играет разница забитых и пропущенных мячей, поэтому вышли играть как-то вполноги. Казалось, сейчас раскачаемся, но не получилось. Тем более что Оман устраивала только победа в основное время, плюс обыграть сборную России для них — это достижение. И всё это потом нам, видимо, аукнулось уже в полуфинале. Мы где-то вроде бы сэкономили силы и настрой, а в решающем матче просели. Футбол такого не прощает», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.