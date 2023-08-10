ВФЛА объявила размер призовых в финале «Королевы российского спорта»
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила размер призовых в финале финального этапа «Королевы российского спорта», который пройдёт с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.
Сообщается, что первые шесть мест в каждой дисциплине финала вознаграждаются по-разному, так, за первое место в каждой дисциплине спортсмен станет обладателем 300 000 рублей, за серебряную медаль легкоатлет получит 200 000 рублей, за третье – 100 000 рублей, за места с четвёртое по шестое спортсмены получат по 50 000 рублей, 30 000 рублей и 20 000 рублей соответственно.
Дополнительное призовое вознаграждение в размере 100 000 рублей, как и на любом этапе серии, выплачивается спортсменам, показавшим результат, равный или превышающий норматив для Олимпийских игр — 2024.
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