Канаева: можно сказать, что Лала Крамаренко и Алина Горносько — лучшие гимнастки мира

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева поделилась мнением о месте россиянки Лалы Крамаренко и белоруски Алины Горносько в мировой художественной гимнастике.

«Можно сказать, что Лала Крамаренко и Алина Горносько – лучшие гимнастки мира. Эти девочки обладают невероятными данными для художественной гимнастики, невероятным нутром, энергетикой. Плюс у них лучшие тренеры, а сами они – девочки, умеющие собираться. Они настоящие спортсменки. Их конкуренция – сейчас самое интересное, на что можно смотреть в художественной гимнастике», — приводит слова Канаевой пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.

Напомним, 18-летняя Лала Крамаренко является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы 2021 года. 22-летняя Алина Горносько — бронзовый призёр Олимпиады в Токио, победительница и многократный призёр чемпионатов мира по художественной гимнастике.