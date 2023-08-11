Президент Федерации кёрлинга России прокомментировал продление отстранения от турниров

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал продление Всемирной федерацией кёрлинга отстранения российских спортсменов от международных турниров. Организация продлила недопуск по конца 2023 года.

«Стало ли для нас это новостью? Скорее нет, хотя надежда была, ведь мы достаточно плотно на протяжении долгих лет работаем с всемирной федерацией и консультируемся по многим вопросам. По сути, ничего не поменялось: было отстранение от участия в международных стартах под эгидой WCF до 31 мая 2023 года, сейчас продлили до конца года по итогам заседания исполкома WCF. При этом мы продолжаем являться членами Всемирной федерации кёрлинга, наши представители в сентябре примут участие в конгрессе, который пройдёт в Сеуле, — на него мы получили официальное приглашение.

Мы все прекрасно понимаем, что данные решения производятся под копирку, как и во многих других спортивных федерациях, подкрепляемые исключительно политическими обоснованиями. МОК якобы перекладывает всю ответственность на всемирные федерации, но при этом не даёт им возможности разрешить участвовать в соревнованиях россиянам и белорусам. Это в первую очередь не справедливо по отношению к спортсменам и тренерам, так и в целом к российской стороне, ведь мы ведём большую работу по развитию и популяризации кёрлинга не только на территории нашей страны, но и за её пределами», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Конгресс Всемирной федерации кёрлинга пройдёт с 13 по 15 сентября 2023 года в Южной Корее.