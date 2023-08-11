Второй шахматист мира Хикару Накамура вылетел в 1/16 финала Кубка мира

Американский гроссмейстер Хикару Накамура проиграл представителю Индии Рамешбабу Прагнанандхе в матче 1/16 финала Кубка мира ФИДЕ по шахматам 2023 года.

Американец, занимающий второе место в рейтинге Международной шахматной федерации, потерпел поражение на тай-брейке со счётом 0:2. Напомним, обе партии в классические шахматы завершились вничью.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).