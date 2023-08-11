Экс-тренер Непомнящего: Сарин был самым сложным соперником Яна на Кубке мира

Владимир Поткин, экс-тренер гроссмейстера Яна Непомнящего, оценил игру соперника россиянина по матчу 1/16 финала Кубка мира по шахматам, представителя Индии Нихала Сарина, а также поделился мнением о будущем оппоненте Непомнящего, индийском гроссмейстере Видите Гуджрати.

«Думаю, это был самый сложный соперник у Яна на этом Кубке мира. Классическая часть была непростая — Сарин применил интересную идею белыми, Ян не без проблем удержался. На тай-брейке белым цветом была сложная игра, лёгкий хаос царил на доске, но Ян проявил стойкость в неприятной позиции, когда Сарин думал, что сможет победить, выдержал оборону и одержал верх.

Следующий соперник Видит Гуджрати относится к поколению предыдущему, более старшему. Он неоднократно играл с ним. Индийский шахматист более сдержанный, классический, матч будет для Яна более спокойным», — приводит слова Поткина ТАСС.

В матче Непомнящего и Сарина обе партии в классические шахматы завершились вничью, но россиянин одержал победу в первой партии тай-брейка и сыграл вничью во второй, благодаря чему вышел в следующий раунд.