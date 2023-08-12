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«Кто-то скажет, что это показуха». Чемпион России по лёгкой атлетике — о танцах на финише

«Кто-то скажет, что это показуха». Чемпион России по лёгкой атлетике — о танцах на финише
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Российский легкоатлет Анатолий Киселёв, выступающий в беге с барьерами, рассказал о своих танцах после финиша.

«Кто-то наверняка скажет, что это показуха. Но ведь спорт – это как концерт. Люди приходят и платят деньги за то, чтобы посмотреть на то, что они сами не умеют. И отношение у меня соответствующее. Я должен показать им шоу, ведь они за это заплатили», — сказал Киселёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Киселёв стал чемпионом России в беге на 110 метров с барьерами на соревнованиях, прошедших в 2023 году в Челябинске. Вторым в этих соревнованиях стал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Тройку призёров в забеге замкнул Константин Шабанов.

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