Чемпион России Киселёв: недавно купил себе «Лего» за 12 тыс. рублей и втыкал двое суток

Российский легкоатлет Анатолий Киселёв, выступающий в беге с барьерами, рассказал о своих увлечениях.
«Конечно, я увлекаюсь не только спортом. Как я уже говорил, катаюсь на горных лыжах. Я уже на первом занятии просто встал и поехал, а на втором инструкторы меня отфутболили: «Иди ты на фиг, мы думали, что ты хоть падать будешь». А вот обычные лыжи я просто ненавижу, потому не могу долго работать долбаными палками и куда-то ехать. Это совсем не то, что спуск с горы.
Если мне нужно освободить голову и полностью расслабиться после тяжёлого дня, я подсел на «Лего». У меня это с детства. Пока ты чем-то занят, пока собираешь детальки, ты отпускаешь мозг. Я где-то слышал фразу «Нельзя ни о чём не думать». На самом деле можно. Когда ты занят лёгким делом, просто собираешь по инструкции конструктор или пазлы, вот тогда ни о чём и не думаешь.
Недавно купил себе конструктор «Лего» за 12 тыс. рублей и просто втыкал двое суток! Ходил на тренировку, возвращался — и вновь за сборку. Собрал огромную машинку и сидел радостный, как маленький ребёнок. Девушка на меня смотрит: «Ну ты и дурак. 21 год, а ума нет. Сидит и куску пластика радуется». Но это же классно!» — сказал Киселёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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