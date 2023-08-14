Матыцин — об итогах Игр стран СНГ: Россия подтвердила статус великой спортивной державы

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал результаты II Играх стран СНГ, а также поздравил российских спортсменов с успешным завершением соревнований.

«Поздравляю сборную России с успешным завершением II Игр стран СНГ, команда показала отличный результат и может по праву гордиться своими успехами. При высокой конкуренции сборная России стала лидером командного зачёта, завоевав 288 медалей, и подтвердила статус великой спортивной державы. Это награды не только спортсменов, но и тренеров, руководителей спортивных федераций, всех специалистов, ежедневно работающих на повышение уровня подготовки спортсменов. Но главное, что мероприятия такого масштаба становятся мощным импульсом для развития многосторонних связей между государствами в области развития физической культуры и спорта.

Атмосфера дружбы, которая царила на соревнованиях, ещё раз доказала, что в спорте прежде всего важна поддержка, благодарим руководство Беларуси, министерство спорта и туризма страны за высокий уровень проведения соревнований во всех 11 городах по всем видам спорта. Игры стали для многих спортсменов первыми серьёзными соревнованиями. Большинство участников получили бесценный опыт выступлений на международной арене и, уверен, обрели новых друзей, прониклись уникальной культурой и традициями», – приводит слова Матыцина ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта России.