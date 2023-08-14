Гуджрати повёл в счёте на тай-брейке матча с Непомнящим в 1/8 финала Кубка мира

В Баку (Азербайджан) завершилась третья партия тай-брейка матча россиянина Яна Непомнящего, занимающего пятое место в мировом рейтинге, с индийским шахматистом Видита Гуджрати (23-е место в рейтинге). Шахматисты борются за выход в четвертьфинал Кубка мира ФИДЕ. Её выиграл соперник россиянина, таким образом, счёт стал 2:1 в пользу Гуджрати.

Ответная, четвёртая партия начнётся через считаные минуты, если Гуджрати одержит в ней победу, Непомнящий покинет турнир.

Напомним, первые две партии данного тай-брейка завершились вничью. Примечательно, что в третьей партии Непомнящий играл белыми фигурами.

Кубок мира по шахматам 2023 года продлится до 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).