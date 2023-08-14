Ян Непомнящий завершил выступление на Кубке мира в 1/8 финала

В Баку (Азербайджан) на тай-брейке завершился матч россиянина Яна Непомнящего, занимающего пятое место в мировом рейтинге, с индийским шахматистом Видита Гуджрати (23-е место в рейтинге) в 1/8 финала Кубка мира. Тай-брейк в четвёртой партии со счётом 3:1 выиграл Гуджрати и пробился в 1/4 финала престижных соревнований, Непомнящий же покидает данный турнир.

Общий счёт матча Непомнящего с Гуджрати — 4:2 в пользу индийца. По итогам двух партий с классическим контролем времени было зафиксировано две ничьи. На тай-брейке с укороченным контролем времени сильнее оказался Гуджрати.

Стоит отметить, что Непомнящий был последним представителем России на Кубке мира среди мужчин.

Кубок мира по шахматам 2023 года продлится до 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).