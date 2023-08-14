Дина и Арина Аверины нанесли символический удар в матче «Пари НН» и «Ахмата»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины нанесли символический удар в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» (Нижний Новгород) и грозненский «Ахмат». Игра проходит в Нижнем Новгороде.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. После Игр сёстры хотели завершить карьеру, но президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер их отговорила.