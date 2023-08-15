Поздняков: Игры стран СНГ стали воплощением истинных олимпийских ценностей

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подвёл итоги Игр стран СНГ.

«Мы гордимся нашими спортсменами, в честь которых на Играх 149 раз звучал гимн Российской Федерации! Особенно отрадно было собственными глазами увидеть искреннее стремление представителей всех стран-участниц не просто побеждать, но добиваться максимальных результатов, сохраняя при этом взаимоуважение на аренах, дружбу и поддержку за пределами стадионов. Именно за такую атмосферу болельщики во всём мире влюблены в спорт!

Не побоюсь сказать, что II Игры стран СНГ стали воплощением истинных олимпийских ценностей и задают высокую планку для других спортивных состязаний!» — приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.