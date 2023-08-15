Украинцы отказались от рукопожатий с россиянами и белорусами на юниорском ЧМ по борьбе

Украинские спортсмены не стали пожимать руки россиянам и белорусам на юниорском чемпионате мира по борьбе, сообщает «Суспiльне Спорт».
Российские и белорусские участники выступают под нейтральным флагом. В течение двух соревновательных дней на турнире по вольной борьбе украинцы трижды встречались с ними — в категориях до 79, 97 и 125 кг. Алим Месуветов проиграл россиянину Ибрагиму Кадиеву, Иван Примарченко победил белоруса Владислава Козлова, а Владимир Кочанов оказался сильнее другого представителя Беларуси — Александра Градовкина.
Ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан была дисквалифицирована после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира. Позже появилась информация, что МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024.
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