Чемпион мира в беге на 400 м Майкл Норман пропустит ЧМ-2023

Обладатель золотой медали чемпионата мира-2022 в беге на 400 м американец Майкл Норман не будет защищать свой титул в этом году, сообщает Reuters. Легкоатлет сообщил, что намерен подготовиться к выступлениям на Олимпийских играх-2024.

«К сожалению, я не буду защищать свой титул на чемпионате мира 2023 года. Я чрезвычайно разочарован сезоном и не буду выступать в его оставшейся части, дабы сосредоточиться на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — написал Норман в одной из социальных сетей.

Норман почти не участвовал в соревнованиях в этом году. Он снялся с Гран-при Лос-Анджелеса в мае после того, как финишировал восьмым в беге на 200 метров на соревнованиях «Бриллиантовой лиги» в Дохе. Чемпионат мира-2023 пройдёт в Будапеште с 19 по 27 августа.