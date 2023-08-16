Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кнороз: для меня Олимпийские игры — вершина карьеры. Я очень хочу туда поехать

Кнороз: для меня Олимпийские игры — вершина карьеры. Я очень хочу туда поехать
Аудио-версия:
Комментарии

Российская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках с шестом, Полина Кнороз рассказала про мечту о выступлении на Олимпийских играх, отметив, что готова поехать на них в нейтральном статусе, если будет такая возможность.

«Слежу ли за новостями? Я уже отпустила ситуацию. Не хочу лишний раз себя накручивать и расстраивать. Я свыклась с тем, что происходит. К сожалению, уже не верю, что мы выступим на Олимпиаде в Париже. Надежда ещё остается, но уже не такая явная, как была раньше.

Поеду ли в Париж в нейтральном статусе, если будет возможность? Конечно! Это Олимпийские игры! Я не знаю ни одного человека, который может не поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Ну это же бред! Мы для этого и тренируемся.

Серьёзно, кто‑то говорит, что ценность Олимпиады преувеличена? И как эти люди выступают на соревнованиях? Очень интересное мнение. Я с ним не соглашусь. Для меня Олимпийские игры — вершина карьеры. Я очень хочу туда поехать», — приводит слова Кнороз «Матч ТВ».

Материалы по теме
Украина приедет на Олимпиаду даже с россиянами. Но есть важное условие
Украина приедет на Олимпиаду даже с россиянами. Но есть важное условие
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023