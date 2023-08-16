Кнороз: для меня Олимпийские игры — вершина карьеры. Я очень хочу туда поехать

Российская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках с шестом, Полина Кнороз рассказала про мечту о выступлении на Олимпийских играх, отметив, что готова поехать на них в нейтральном статусе, если будет такая возможность.
«Слежу ли за новостями? Я уже отпустила ситуацию. Не хочу лишний раз себя накручивать и расстраивать. Я свыклась с тем, что происходит. К сожалению, уже не верю, что мы выступим на Олимпиаде в Париже. Надежда ещё остается, но уже не такая явная, как была раньше.
Поеду ли в Париж в нейтральном статусе, если будет возможность? Конечно! Это Олимпийские игры! Я не знаю ни одного человека, который может не поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Ну это же бред! Мы для этого и тренируемся.
Серьёзно, кто‑то говорит, что ценность Олимпиады преувеличена? И как эти люди выступают на соревнованиях? Очень интересное мнение. Я с ним не соглашусь. Для меня Олимпийские игры — вершина карьеры. Я очень хочу туда поехать», — приводит слова Кнороз «Матч ТВ».
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