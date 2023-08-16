Шипов: россияне показали слабый результат на Кубке мира по шахматам в Баку

Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал выступление российских шахматистов на Кубке мира по шахматам в Баку (Азербайджан). Впервые в истории ни один спортсмен из России не дошёл до четвертьфинала турнира: последний участвовавший в Кубке мира россиянин — гроссмейстер Ян Непомнящий — потерпел поражение в пятом раунде соревнований.
«Я считаю, что россияне показали слабый результат, но хочу отметить успех индийских товарищей, они вчетвером вышли в четвертьфинал. Там много молодых шахматистов, и похоже, что в ближайшее время именно они будут лидерами в мужских мировых шахматах. Надеюсь, что и наша молодёжь подтянется, что Андрей Есипенко перестанет подставлять фигуры под бой, прибавят молодые Володар Мурзин, Арсений Нестеров и другие молодые ребята», — приводит слова Шипова ТАСС.
Кубок мира по шахматам в Азербайджане завершится 23 августа, тай-брейк, в случае необходимости, будет сыгран 24 августа.
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