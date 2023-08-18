Нигерийская бегунья Тоби Амусан отреагировала на оправдательное решение в деле о допинге

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, которая в прошлом сезоне установила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами среди женщин, отреагировала на решение коллегии дисциплинарного трибунала снять с неё отстранение с соревнований. Ранее коллегия установила, что спортсменка не нарушала антидопинговых правил в течение последнего года.
«Я очень рада оставить всё это позади. С нетерпением жду возможности защитить свой титул на чемпионате мира по лёгкой атлетике. В целом я всегда была и всегда буду сторонницей чистого спорта», — написала Амусан на своей странице в социальных сетях.
Напомним, независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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