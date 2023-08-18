Чемпионку России в толкании ядра дисквалифицировали на три с половиной года за допинг
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37-летняя российская легкоатлетка Евгения Соловьёва отстранена на три года и шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Решение о дисквалификации российской спортсменки было принято на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В пробе Соловьёвой от 12 октября 2021 года был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Таким образом, результаты, показанные Соловьёвой в период с 12 октября 2012 года по 21 февраля 2013 года, были аннулированы. Дисквалификация легкоатлетки действует с 10 августа 2023 года по 9 февраля 2027 года.
Напомним, Соловьёва является чемпионкой России 2016 года в толкании ядра.
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