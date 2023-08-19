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Старт чемпионата мира по лёгкой атлетике перенесли почти на три часа из-за дождя

Старт чемпионата мира по лёгкой атлетике перенесли почти на три часа из-за дождя
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Старт чемпионата мира по лёгкой атлетике 2023 года был отложен из-за неблагоприятных погодных условий в Будапеште (Венгрия), сообщает пресс-служба турнира на странице в соцсетях.

Турнир должен был стартовать с соревнования по спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин, однако из-за грозы и дождя его начало несколько раз переносилось. Также из-за неблагоприятной погоды были отложены соревнования на стадионе «Национальный центр лёгкой атлетики». В итоге соревнования по спортивной ходьбе начались почти на три часа позже запланированного старта.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 19 по 27 августа. Церемония открытия турнира запланирована на 19:00 мск. Спортсмены из России и Беларуси не представлены на мировом первенстве.

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