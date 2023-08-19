Горячкина — Салимова: онлайн-трансляция первой партии финала Кубка мира по шахматам

Сегодня, 19 августа, состоится первая партия финального матча Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Баку (Азербайджан). В этом матче российская шахматистка Александра Горячкина сыграет с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

Первая партия финала начнётся в 14:00 мск. В этой партии Горячкина сыграет белыми фигурами. Матч состоит из двух партий с контролем ФИДЕ. В случае равного счёта после двух партий будет проведён тай-брейк.

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Напомним, Горячкина второй раз в карьере вышла в финал Кубка мира. В 2021 году Александра в финале уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское.