Горячкина — Салимова: онлайн-трансляция первой партии финала Кубка мира по шахматам
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Сегодня, 19 августа, состоится первая партия финального матча Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Баку (Азербайджан). В этом матче российская шахматистка Александра Горячкина сыграет с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.
Первая партия финала начнётся в 14:00 мск. В этой партии Горячкина сыграет белыми фигурами. Матч состоит из двух партий с контролем ФИДЕ. В случае равного счёта после двух партий будет проведён тай-брейк.
Для отслеживания актуальной позиции на доске обновляйте страницу.
Напомним, Горячкина второй раз в карьере вышла в финал Кубка мира. В 2021 году Александра в финале уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское.
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