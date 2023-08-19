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Ласицкене вышла на соревнования в Екатеринбурге в кепке со словами «добро, дружба и мир»

Ласицкене вышла на соревнования в Екатеринбурге в кепке со словами «добро, дружба и мир»
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене вышла в сектор на соревнования в рамках Финала легкоатлетической серии «Королева российского спорта» в кепке, на которой написаны слова «добро, любовь, дружба и мир».

Турнир по прыжкам в высоту в рамках Финала серии «Королева российского спорта» проходит сегодня, 19 августа в Историческом сквере Екатеринбурга, который отмечает своё 300-летие.

Отметим, что Ласицкене, пропустившая большую часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, не отобралась на итоговый турнир серии, но была допущена до него решением президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее на чемпионате России по лёгкой атлетике, который прошёл в Челябинске, Ласицкене заняла шестое место.

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