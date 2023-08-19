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Ласицкене оценила своё выступление на «Королеве спорта» после восстановления от травмы

Ласицкене оценила своё выступление на «Королеве спорта» после восстановления от травмы
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Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене оценила своё выступление в финале турнира «Королева российского спорта» после восстановления от травмы, из-за которой спортсменка не выступала большую часть сезона.

«Я рада, что ахилл не болит, благодарна, что сегодня прыгала. Помост достаточно непростой, к нему надо привыкнуть, подобраться, найти ключик, потому что это всегда такая тема сложная. Я не загноилась, хоть и не всё получалось. Для того, что было всё лето, думаю, можно быть довольной, хотя, конечно, есть над чем работать.

Конечно, хорошо, что получилось лучше, чем на чемпионате России. Здесь и не нужно себя мучить, травма неприятная, и мы изначально понимали, что не надо чего‑то ждать, загадывать, главное — реабилитироваться до конца. Важно было попрыгать и в такой атмосфере», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

Напомним, в финале «Королевы спорта» Мария Ласицкене заняла третье место. На чемпионате России она была только шестой.

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