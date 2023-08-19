Ласицкене прокомментировала своё выступление под «Агату Кристи» на «Королеве спорта»

Российская прыгунья в высоту, чемпионка Олимпийских игр в Токио Мария Ласицкене прокомментировала своё выступление на финале «Королевы российского спорта» в Екатеринбурге под песню группы «Агата Кристи» «Сказочная тайга».
«Это такой небольшой подарок, ремикс очень классный, песня — классика, заряжает, дарит настроение. Думаю, многие улыбнулись. Я в том числе. Думаю, получилось хорошо.
Я в восторге от Екатеринбурга. Поздравляю с юбилеем, 300 лет, думаю, отпраздновали мы очень классно, рада, что столько людей пришли за нас поболеть.
Мы одной энергией, одной волной так классно провели время. Пусть любовь, гармония царят в городе. Мы будем с удовольствием приезжать и дарить такие прыжки, ещё выше прыгать надо бы.
Спасибо большое федерации, спасибо за организацию соревнований. Это такой старт, который дарит дополнительные эмоции для прыжков», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».
Напомним, на финале «Королевы российского спорта» Мария Ласицкене завоевала бронзовую медаль.
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