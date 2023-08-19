Легкоатлет Лысенко: уже не ожидаю, что нас пустят на Олимпиаду
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Российский прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал, что уже не верит в допуск российских легкоатлетов на Олимпийские игры в Париже (Франция) и ставит перед собой другие цели в подготовке.
«Я уже, в принципе, и не ожидаю, что нас пустят на Олимпиаду, настроен на другие цели. Очень рад, что у нас запланированы крупные старты, среди которых Игры БРИКС и Игры дружбы. Надеюсь, что всё получится», — приводит слова Лысенко ТАСС.
Напомним, Данил Лысенко является чемпионом мира 2018 года и серебряным призёром чемпионата мира 2017 года. С 2018 по 2022 год спортсмен был отстранён от турниров из-за допинга, а в 2023 году стал чемпионом России (в помещении и летний чемпионат), а также выиграл финал «Королевы российского спорта».
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