Шведского бегуна сбили соперники на ЧМ-2023, судьи пустили его в следующий раунд

Легкоатлет из Швеции Эмиль Даниэльссон в квалификационном забеге на 1500 метров на чемпионата мира по лёгкой атлетике 2023 года в Будапеште (Венгрия) на повороте был сбит Мэтью Рамсденом из Новой Зеландии и швейцарцем Томом Элмером.
«Нас несколько человек, которые столкнулись вместе. Швейцарец падает передо мной, и у меня нет шансов отступить. Я лечу прямо над ним и приземляюсь на локоть.
У меня нет шансов, когда он падает передо мной. Мы все падаем туда. Не знаю, что случилось, шансов удержаться на ногах не было», — приводит слова Даниэльссона Еxpressen.
Спортсмен смог завершить гонку и прибежал последним, однако не верил, что может получить второй шанс.
Но позже стало известно, что судьи посчитали шведа пострадавшим и он получил шанс выйти в полуфинал, который пройдёт завтра.
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