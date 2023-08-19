Шведского бегуна сбили соперники на ЧМ-2023, судьи пустили его в следующий раунд

Легкоатлет из Швеции Эмиль Даниэльссон в квалификационном забеге на 1500 метров на чемпионата мира по лёгкой атлетике 2023 года в Будапеште (Венгрия) на повороте был сбит Мэтью Рамсденом из Новой Зеландии и швейцарцем Томом Элмером.

«Нас несколько человек, которые столкнулись вместе. Швейцарец падает передо мной, и у меня нет шансов отступить. Я лечу прямо над ним и приземляюсь на локоть.

У меня нет шансов, когда он падает передо мной. Мы все падаем туда. Не знаю, что случилось, шансов удержаться на ногах не было», — приводит слова Даниэльссона Еxpressen.

Спортсмен смог завершить гонку и прибежал последним, однако не верил, что может получить второй шанс.

Но позже стало известно, что судьи посчитали шведа пострадавшим и он получил шанс выйти в полуфинал, который пройдёт завтра.