Бол упала в смешанной эстафете, борясь за золото с США. Нидерланды дисквалифицированы
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) во время эстафеты 4х400 была дисквалифицирована команда Нидерландов из-за падения Фемке Бол.
Одна из фавориток турнира бегунья из Нидерландов Бол упала в финишных клетках, затем поднялась и даже добралась до финиша третьей, однако команда Нидерландов была дисквалифицирована.
При падении спортсменка выронила палочку, которая перелетела линию финиша, а лишь потом Бол пересекла полоску, хотя была обязана преодолеть её с палочкой в руках.
Победителем данного забега стала команда США, установив мировой рекорд, вторыми пришли спортсмены из Великобритании, третьи – чешские легкоатлеты.
Соревнования стартовали сегодня и будут продолжаться до 27 августа.
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