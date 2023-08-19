Бол упала в смешанной эстафете, борясь за золото с США. Нидерланды дисквалифицированы

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) во время эстафеты 4х400 была дисквалифицирована команда Нидерландов из-за падения Фемке Бол.

Одна из фавориток турнира бегунья из Нидерландов Бол упала в финишных клетках, затем поднялась и даже добралась до финиша третьей, однако команда Нидерландов была дисквалифицирована.

При падении спортсменка выронила палочку, которая перелетела линию финиша, а лишь потом Бол пересекла полоску, хотя была обязана преодолеть её с палочкой в руках.

Победителем данного забега стала команда США, установив мировой рекорд, вторыми пришли спортсмены из Великобритании, третьи – чешские легкоатлеты.

Соревнования стартовали сегодня и будут продолжаться до 27 августа.