Хассан — о падении на финише: почувствовала, как меня толкают. Возможно, я сошла с ума

Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан, олимпийская чемпионка Токио на дистанциях 5000 м и 10 000 м, прокомментировала своё падение, из-за которого не смогла завоевать медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, проходящего в Будапеште (Венгрия).

«Почувствовала, что меня толкнули. Возможно, я сошла с ума. Вы видели видео? Не знаю, что произошло. Я немного потеряла равновесие на последнем отрезке. Если она ничего не сделала, протеста не будет.

Я не сержусь, мне грустно. Но ничего не могу с собой поделать, это тоже спорт. Это не конец света. Это не Олимпиада. Кроме того, три месяца назад я выиграла марафон. Я увлекаюсь драмой», — приводит слова Хассан RTL Nieuws.

Соревнования стартовали сегодня и будут продолжаться до 27 августа.