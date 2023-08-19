Хассан — о падении на финише: почувствовала, как меня толкают. Возможно, я сошла с ума
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Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан, олимпийская чемпионка Токио на дистанциях 5000 м и 10 000 м, прокомментировала своё падение, из-за которого не смогла завоевать медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, проходящего в Будапеште (Венгрия).
«Почувствовала, что меня толкнули. Возможно, я сошла с ума. Вы видели видео? Не знаю, что произошло. Я немного потеряла равновесие на последнем отрезке. Если она ничего не сделала, протеста не будет.
Я не сержусь, мне грустно. Но ничего не могу с собой поделать, это тоже спорт. Это не конец света. Это не Олимпиада. Кроме того, три месяца назад я выиграла марафон. Я увлекаюсь драмой», — приводит слова Хассан RTL Nieuws.
Соревнования стартовали сегодня и будут продолжаться до 27 августа.
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