Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 19 августа, медальный зачёт

Вчера, 19 августа, состоялся первый день чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023, проходящего в Будапеште. Было разыграно четыре комплекта медалей. Соревнования будут продолжаться до 27 августа.

Результаты соревновательного дня 19 августа

Спортивная ходьба. Мужчины. 20 км. Финал.

1. Альваро Мартин (Испания) – 1:17.32.

2. Персеус Карлстрём (Швеция) – 1:17.39.

3. Кайо Бонфим (Бразилия) – 1:17.47.

Мужчины. Толкание ядра. Финал.

1. Райан Краузер (США) –23,51.

2. Леонардо Фаббри (Италия) – 22,34.

3. Джо Матиас Ковач (США) – 22,12.

Женщины. 10 000 м. Финал.

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 31.27,18.

2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 31.28,16.

3. Эджгайеху Тайе (Эфиопия) – 31.28,31.

Эстафета 4х400 м. Финал.

1. США – 3.08,80.

2. Великобритания – 3.11,06.

3. Чехия – 3.11,98.

В медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой три медали, две из которых золотые. На втором месте Эфиопия с тремя наградами (по одной каждой пробы). Тройку лидеров замыкает Испания, у которой одна золотая медаль в активе.