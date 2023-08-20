Бразильская бегунья отстала на два круга на ЧМ, зрители устроили ей овации

Бразильянка Мария Лусинейда да Силва отстала на два круга от победительницы забега на 10 000 м на чемпионате мира-2023 в Будапеште Гудаф Цегай. Бегунья из Южной Америки пересекла черту с временем 35 минут 54,18 секунды.

В конце забега зрители устроили да Силве овации. Некоторые соперницы ждали её на финише и тоже хлопали. Британка Джессика Джадд, занявшая восьмое место, даже обняла бразильянку.

Результат да Силвы уступил времени победителя 4 минуты 27 секунд. Она заняла в протоколе 21 место. Позади осталась только Кэролайн Чепкуч Кипкируи из Казахстана, которая не финишировала.

Весь пьедестал по итогам забега заняли эфиопские спортсменки. Цегай показала результат 31 минута 27,18 секунды. Следом финишировали Летесенбет Гидей и Эджгайеху Тайе.