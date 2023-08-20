Матыцин: рассматриваем возможность проведения Фестиваля университетских команд стран СНГ

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил о планах проведения Фестиваля университетских команд стран СНГ.
«Я думаю, что такие соревнования перспективны. В международной федерации мы уже начинали менять формат — на формат соревнования между университетами, это само по себе формирует интернациональную культуру. На примере этого фестиваля поняли, какой интерес этот формат вызывает у университетов. За этим, я думаю, будущее. И, подводя итоги вторых Игр стран СНГ, мы приняли решение рассмотреть возможность провести Фестиваль университетских команд стран СНГ. Думаю, за этим форматом будущее», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 20 августа, в Екатеринбурге начнётся Международный фестиваль университетского спорта. Участие в этих соревнованиях примут спортсмены из 36 стран. В программу фестиваля войдут 14 летних видов спорта. Ранее в Беларуси прошли вторые в истории Игры стран СНГ.
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