Матыцин: рассматриваем возможность проведения Фестиваля университетских команд стран СНГ

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил о планах проведения Фестиваля университетских команд стран СНГ.

«Я думаю, что такие соревнования перспективны. В международной федерации мы уже начинали менять формат — на формат соревнования между университетами, это само по себе формирует интернациональную культуру. На примере этого фестиваля поняли, какой интерес этот формат вызывает у университетов. За этим, я думаю, будущее. И, подводя итоги вторых Игр стран СНГ, мы приняли решение рассмотреть возможность провести Фестиваль университетских команд стран СНГ. Думаю, за этим форматом будущее», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 20 августа, в Екатеринбурге начнётся Международный фестиваль университетского спорта. Участие в этих соревнованиях примут спортсмены из 36 стран. В программу фестиваля войдут 14 летних видов спорта. Ранее в Беларуси прошли вторые в истории Игры стран СНГ.