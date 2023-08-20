Олег Матыцин: недружественных стран для нас нет в спорте

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в своей речи, посвящённой открытию Международного фестиваля университетского спорта, отметил, что для России не существует недружественных стран в спортивной сфере.

«Планировалось, что в Екатеринбурге пройдут Всемирные студенческие игры. Открытие должно было состояться ко Дню города, но не было бы счастья, да несчастье помогло — пройдёт первый фестиваль среди университетов, которые всегда играли большую роль в формировании здорового, образованного, успешного общества.

Наследие фестиваля будет способствовать развитию здорового общества. Не сомневаюсь, что это касается не только российских студентов, но тысяч, сотен тысяч студентов, которые приедут сюда учиться, будут это перенимать, у них будет формироваться взгляд на Россию как на активную страну, которая, несмотря на санкции, проводит конструктивную политику взаимодействия с разными странами. И спорт в этом играет позитивную роль.

Сейчас мы радуемся, что приехали из 36 стран, хочется отметить, что 161 город представлен на фестивале. И Африка, и Латинская Америка у нас в гостях. Это показывает, что политика наша правильная. Недружественных стран для нас нет в спорте. Хочу всех поздравить с началом мероприятия. Та атмосфера, которую мы почувствовали в деревне и на спортивных объектах, уже говорит, что будет радовать всех, кто приехал сюда», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».