«Локомотив-Пенза» уступил «Красному Яру» в 3-м туре чемпионата России
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Действующий чемпион страны «Локомотив-Пенза» уступил в 3-м туре PARI чемпионата России по регби красноярскому клубу «Красный Яр». Матч завершился со счётом 14:10.
У «Локомотива-Пензы» после трёх проведённых встреч теперь 11 очков, команда переместилась на вторую строчку в турнирной таблице. «Красный Яр» занимает первое место с 13 очками, одержав три победы на старте чемпионата.
PARI чемпионат страны стартовал 29 июля, в соревнованиях принимают участие девять команд.
Напомним, в полуфинальной встрече Кубка России по регби вновь сойдутся «Красный Яр» (Красноярск) и «Локомотив-Пенза», матч состоится 3 сентября.
PARI чемпионат России по регби. 3-й тур
«Красный Яр» (Красноярск) – «Локомотив-Пенза» (Пенза) – 14:10.
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