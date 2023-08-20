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«Локомотив-Пенза» уступил «Красному Яру» в 3-м туре чемпионата России

«Локомотив-Пенза» уступил «Красному Яру» в 3-м туре чемпионата России
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Действующий чемпион страны «Локомотив-Пенза» уступил в 3-м туре PARI чемпионата России по регби красноярскому клубу «Красный Яр». Матч завершился со счётом 14:10.

У «Локомотива-Пензы» после трёх проведённых встреч теперь 11 очков, команда переместилась на вторую строчку в турнирной таблице. «Красный Яр» занимает первое место с 13 очками, одержав три победы на старте чемпионата.

PARI чемпионат страны стартовал 29 июля, в соревнованиях принимают участие девять команд.

Напомним, в полуфинальной встрече Кубка России по регби вновь сойдутся «Красный Яр» (Красноярск) и «Локомотив-Пенза», матч состоится 3 сентября.

PARI чемпионат России по регби. 3-й тур

«Красный Яр» (Красноярск) – «Локомотив-Пенза» (Пенза) – 14:10.

PARI Чемпионат России . 3-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Окончен
14 : 10
Локомотив-Пенза
Пенза
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