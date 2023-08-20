«Енисей-СТМ» одержал уверенную победу над «ВВА-Подмосковье» в 3-м туре чемпионата России
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Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» в гостях одержал уверенную победу над «ВВА-Подмосковье» в матче 3-го тура чемпионата России. Встреча команд, которая проходила сегодня, 20 августа, завершилась со счётом 36:22.
В первом периоде команды вели равную борьбу, однако красноярские регбисты были чуть сильнее — 12:10. Во втором периоде «Енисей-СТМ» доминировал над «ВВА-Подмосковье» — 24:12.
Напомним, «Енисей-СТМ» является 12-кратным чемпионом России по регби, в частности — клуб выигрывал турнир непрерывно с 2016 по 2022 год. В 2023 году красноярская команда проиграла финальный матч чемпионата России клубу «Локомотив-Пенза».
В 4-м туре «Енисей-СТМ» встретится с «Динамо» (Москва). Матч пройдёт в пятницу, 25 августа.
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