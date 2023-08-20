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Британка подала протест на фальстарт, пробежала, но всё равно была дисквалифицирована

Британка подала протест на фальстарт, пробежала, но всё равно была дисквалифицирована
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Британская легкоатлетка Имани-Лара Лансикот была дисквалифицирована после квалификационного забега на 100 метров среди женщин из-за новых правил.

Согласно изменениям, введённым на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), спортсмену разрешается оспорить решение после забега, чтобы впоследствии иметь возможность изменить решение.

Британская легкоатлетка финишировала третьей, что могло хватить для прохождения в следующий этап соревнований, однако была дисквалифицирована из-за фальстарта. Протест спортсменки был отклонён.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал вчера и завершится 27 августа, в воскресенье. Сегодня будет разыграно ещё пять комплектов медалей: у женщин в прыжках в длину, у мужчин в метании молота, в семиборье, в забегах на 10 000 м и 100 м у мужчин.

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