Британка подала протест на фальстарт, пробежала, но всё равно была дисквалифицирована

Британская легкоатлетка Имани-Лара Лансикот была дисквалифицирована после квалификационного забега на 100 метров среди женщин из-за новых правил.
Согласно изменениям, введённым на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), спортсмену разрешается оспорить решение после забега, чтобы впоследствии иметь возможность изменить решение.
Британская легкоатлетка финишировала третьей, что могло хватить для прохождения в следующий этап соревнований, однако была дисквалифицирована из-за фальстарта. Протест спортсменки был отклонён.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал вчера и завершится 27 августа, в воскресенье. Сегодня будет разыграно ещё пять комплектов медалей: у женщин в прыжках в длину, у мужчин в метании молота, в семиборье, в забегах на 10 000 м и 100 м у мужчин.
- 20 августа 2023
-
19:04
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:15
-
18:02
-
17:50
-
17:29
-
16:48
-
14:45
-
14:25
-
14:22
-
14:16
-
13:25
-
13:15
-
11:45
-
11:24
-
10:58
-
10:10
-
08:00
-
03:31
-
03:01
-
01:38
-
01:19
-
01:00
- 19 августа 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:04