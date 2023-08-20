Вторая партия финального матча Горячкиной на Кубке мира завершилась вничью на 118-м ходу
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Вторая партия финального матча Кубка мира по шахматам, в котором за победу борются россиянка Александра Горячкина и болгарка Нургюл Салимова, завершилась вничью. Встреча была окончена на 118-м ходу, спортсменки боролись за победу около пяти с половиной часов.
Так как первая партия финала также завершилась вничью, победительница Кубка мира по шахматам, проходящего в Баку (Азербайджан), определится на тай-брейке. Он будет сыгран в понедельник, 21 августа. Поединок Горячкиной и Салимовой начнётся в 14:00 по московскому времени.
Отметим, что на первом Кубке мира по шахматам среди женщин, проходившем в 2021 году, Александра Горячкина стала второй. В финале она проиграла Александре Костенюк, экс-россиянке, ныне представляющей Швейцарию.
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