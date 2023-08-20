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Угандиец Джошуа Чептегеи стал чемпионом мира в беге на 10 000 м

Угандиец Джошуа Чептегеи стал чемпионом мира в беге на 10 000 м
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Угандийский легкоатлет, выступающий в беге на длинные дистанции, олимпийский чемпион 2020 года Джошуа Чептегеи стал чемпионом мира в беге на 10 000 метров. Спортсмен преодолел дистанцию со временем 27.51,42.

Второе место занял кениец Даниэль Симиу Эбеньо, который в текущем сезоне стал чемпионом мира в кроссе по пересечённой местности. Легкоатлет показал время 27.52,60.

Бронзовую медаль завоевал эфиопский бегун Селемон Барега, чемпион Олимпийских игр 2020 года на этой дистанции. Он отстал от Эбеньо на несколько сотых секунды — 27.52,72.

Лёгкая атлетика. Бег 10 000 м. Мужчины. Чемпионат мира

1. Джошуа Чептегеи (Уганда) — 27.51,42.
2. Даниэль Симиу Эбеньо (Кения) — 27.52,60.
3. Селемон Барега (Эфиопия) — 27.52,72.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Мужчины. 10000 м. Финал
20 августа 2023, воскресенье. 19:25 МСК
Окончено
1
Джошуа Чептегеи
Уганда
27:51.42
2
Даниэль Симиу Эбеньо
Кения
27:52.60
3
Селемон Барега
Эфиопия
27:52.72
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