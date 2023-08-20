«Локомотив» разгромил «Строгино» в матче 18-го тура чемпионата России по пляжному футболу

«Локомотив» разгромил «Строгино» в московском дерби в матче 18-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча команд прошла в воскресенье, 20 августа, и завершилась со счётом 7:2.
В первом периоде клубы вели равную борьбу: реализовал пенальти игрок «Локомотива» Канела Чагас Нестор Брендо, а затем счёт сравнял представитель «Строгино» Гавриил Гаврилов. Во втором отрезке игры железнодорожники увеличили преимущество: голами отметились Фёдор Земсков и Мовахед.
В финальном периоде «Локомотив» положил в ворота «Строгино» четыре мяча: оформил дубль Канела Чагас Нестор Брендо, сразу два мяча забил Амадиус Виноградов, а ещё один гол на счету Нуритдина Мамадиева. «Строгино» ответило голом Кирилла Инюткина.
Благодаря этой победе железнодорожники заняли второе место в регулярном чемпионате и вышли в полуфинал чемпионата страны.
- 20 августа 2023
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