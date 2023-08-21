Выиграет ли Александра Горячкина Кубок мира — 2023 по шахматам?

Россиянка Александра Горячкина играет в финальном матче Кубка мира с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выиграет ли Александра Горячкина Кубок мира – 2023 по шахматам?

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Две первые партии финала завершились вничью, победительница Кубка мира по шахматам, проходящего в Баку (Азербайджан), определится на тай-брейке. Он будет сыгран в понедельник, 21 августа. Поединок Горячкиной и Салимовой начнётся в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что на первом Кубке мира по шахматам среди женщин, проходившем в 2021 году, Александра Горячкина стала второй. В финале она проиграла Александре Костенюк, экс-россиянке, ныне представляющей Швейцарию.