Тренер «Енисея-СТМ» — о травмах в команде: жизнь продолжается. Играем

Главный тренер регбийного клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин прокомментировал победу над «ВВА-Подмосковье» в 18-м туре чемпионата России, а также поделился мнением о травмах, которые преследуют игроков команды.

«Честно говоря, хотелось бы поиграть в настоящее регби. Но в последние несколько месяцев это не удаётся. Началось с финала, всё время дождь… И такой дождь, как сегодня, дал нам сыграть, наверное, 10-15 минут. Всё остальное – тактическая дуэль полузащитников. Мы сегодня владели мячом в статике, были в этом чуть интереснее, но это такая тема – куда отскочит мяч, куда ударит твой игрок. Такая погода, такое поле – выравнивают многое. Это история больше про удачу и везение.

Первый тайм был равным. Во втором, когда всё-таки немного прояснилось, наше преимущество начало сказываться.

Может быть, к середине сентября ситуация с травмами изменится. Пока – очень неприятное испытание для нас. Были, конечно, периоды, но с таким количеством травмированных – не вспомнить. Даже сегодня, молодой мальчишка – Сипкин, единственный, кого мы вытащили из молодёжки, тоже получил серьезное повреждение.

Но что сделаешь?! Переживаем это период и идём вперёд. Какие-то цели уходят – например, Кубок. Всё остальное – остаётся. Жизнь продолжается. Играем», — приводит слова Первухина официальный сайт клуба «Енисей-СТМ».