Президент ФШР назвал победу Александры Горячкиной на Кубке мира блестящей

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поздравил Александру Горячкину с победой на Кубке мира среди женщин, который проходит в Баку (Азербайджан).
Ранее в финале Кубка мира Горячкина на тай-брейке победила болгарку Нургюл Салимову и впервые в карьере завоевала трофей.
«Поздравляю Александру Горячкину с блестящей победой на Кубке мира! На протяжении всего этого сложного и длительного марафона наша спортсменка показывала стабильно высокий уровень игры и подготовки, выиграв четыре матча из шести в основное время и потерпев поражение только в одной партии в рапид. К своим многочисленным достижениям Александра добавляет новый значимый трофей, радуя российских болельщиков крупным успехом», — приводит слова Филатова пресс-служба ФШР.
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