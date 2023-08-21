Американка Ричардсон выиграла стометровку на ЧМ-2023 в Будапеште, Фрейзер-Прайс стала 3-й

23-летняя американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон завоевала золотую медаль в беге на 100 метров на чемпионате мира – 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).
В финальном забеге Ричардсон, в частности, оказалась сильнее двух представительниц Ямайки – олимпийской чемпионки 2020 года в эстафете Шерики Джексон и легендарной Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (двукратная олимпийская чемпионка в беге на 100 метров).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. Бег на 100 метров. Женщины
1. Ша’Карри Ричардсон (США) – 10,65 секунды.
2. Шерика Джексон (Ямайка)– 10,72.
3. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,77.
Стоит отметить, что из-за положительной допинг-пробы (в ней были обнаружены следы марихуаны) Ричардсон пропустила Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония), где была основным фаворитом на победу на 100 и 200 метров. Ша’Карри вернулась в спорт в августе 2021 года.
Также интересно, что впервые с 1983 года в финальный забег ЧМ на 100 метров у женщин отобрались 9 девушек.
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