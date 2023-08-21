Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 21 августа, медальный зачёт

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), сегодня, 21 августа, были разыграны четыре комплекта медалей.
Американка Ша’Карри Ричардсон впервые стала чемпионкой мира в беге на 100 м, опередив в том числе двукратную олимпийскую чемпионку из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В тройном прыжке Юг Фабрис Занго принёс Буркина-Фасо первую в истории золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике. В метании диска и беге на 110 метров с барьерами победы одержали фавориты — швед Даниэль Столь и американец Грант Холлоуэй.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Тройной прыжок
1. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,64.
2. Ласаро Мартинес (Куба) – 17,41.
3. Кристиан Атанай Наполес (Куба) – 17,40.
Диск
1. Даниэль Столь (Швеция) – 71,46.
2. Кристьян Чех (Словения) – 70,02.
3. Миколас Алекна (Литва) – 68,85.
110 м с барьерами
1. Грант Холлоуэй (США) – 12,96.
2. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,07.
3. Даниэль Робертс (США) – 13,09.
Женщины. 100 м
1. Ша’Карри Ричардсон (США) – 10,65.
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,72.
3. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,77.
В медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой девять медалей, пять из которых золотые, две серебряные и две бронзовые. На втором месте с двумя золотыми наградами Испания, тройку лидеров замыкает Эфиопия, у которой в активе одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.
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