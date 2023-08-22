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В Госдуме предложили поднимать флаг России на соревнованиях

В Госдуме предложили поднимать флаг России на соревнованиях
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о поднятии флага России на соревнованиях.

«Уже много лет ключевые государственные символы России подвергаются очевидной дискриминации в международном спорте. Мы боремся с этим. Но в России у нас почему‑то нет закона о том, что нужно на всех соревнованиях демонстрировать российский флаг. Здесь, дома, нас никто не ограничивает. Ограничивают наши же какие‑то регламенты. Надо их убирать.

Дети, подрастающее поколение должны знать наши государственные символы, должны гордиться ими. Особенно сейчас, когда наша страна и наш спорт стали объектами посягательств недружественных стран, возникает необходимость в проявлении особого внимания и уважения к государственному флагу», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

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