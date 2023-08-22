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Италия опоздала с протестом на главного фаворита ЧМ Вархольма. Норвежца пустили в финал

Италия опоздала с протестом на главного фаворита ЧМ Вархольма. Норвежца пустили в финал
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Олимпийский чемпион двукратный чемпион мира (2017, 2019), норвежский легкоатлет Карстен Вархольм избежал дисквалификации в полуфинальном забеге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия), сообщает NRK.

По кадрам трансляции было заметно, что Вархольм не прошел второй барьер атакующей ногой — пронёс её мимо барьера, хотя должен был над ним. Однако дисквалификации не произошло. Дело в том, что протест подала только сборная Италии, чей спортсмен Алессандро Сибилио финишировал пятым, всего 0,04 секунды уступив ставшему четвёртым представителю Германии Джошуа Абуаку. При этом итальянцы нарушили сроки подачи протеста, и результаты остались неизменны. Вархольм вышел в финал с лучшим временем, хотя и потерял секунды, споткнувшись о барьер. Также норвежец ушиб ногу, но главный фаворит надеется восстановиться к решающему забегу.

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