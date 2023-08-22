Рекордсмен Финляндии: Вархольм нарушил правила – здесь не может быть сомнений

Рекордсмен Финляндии Оскари Мёрё, специализирующийся в беге на 400 метров с барьерами, высказался об ошибке двукратного чемпиона норвежца Карстена Вархольма в полуфинальном забеге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия).

По кадрам трансляции было заметно, что Вархольм не прошел второй барьер атакующей ногой — пронёс её мимо барьера, хотя должен был над ним. Это является нарушением правил. Однако протест Италии был отклонён по причине поздней подачи.

«Судя по увиденным мной повторам, норвежец нарушил правила – здесь не может быть сомнений. К сожалению, похоже, что нога Вархольм проходит мимо барьера и даже недостаточно высоко», — приводит слова Мёрё Svenska Yle.

По мнению эксперта финского издания, Вархольм должен был быть дисквалифицирован. По правилам ступня спортсмена должна выходить за линию верхнего края барьера, высота которой составляет 91,4 см. Норвежец же опоздал с подъемом ноги, из-за чего ушибся и потерял несколько секунд.