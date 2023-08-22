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Тамбери впервые стал чемпионом мира по прыжкам в высоту, Баршим — третий

Тамбери впервые стал чемпионом мира по прыжкам в высоту, Баршим — третий
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в прыжках в высоту. Золотую медаль впервые в карьере завоевал итальянец Джанмарко Тамбери. Трёхкратный чемпион мира катарец Мутаз Эсса Баршим, который поделил с Тамбери золото Олимпиады-2020, стал только третьим.

Второе место занял американец Джувон Харрисон, как и Тамбери преодолевший планку на высоте 2,36 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Однако в оличие от итальянца американец сделал это со второй попытки.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,36.
2. Джувон Харрисон (США) – 2,36.
3. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,33.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Прыжковые
Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
22 августа 2023, вторник. 20:58 МСК
Окончено
1
Джанмарко Тамбери
Италия
2.36
2
Джувон Харрисон
США
2.36
3
Мутаз Эсса Баршим
Катар
2.33
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