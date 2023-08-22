Тамбери впервые стал чемпионом мира по прыжкам в высоту, Баршим — третий
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в прыжках в высоту. Золотую медаль впервые в карьере завоевал итальянец Джанмарко Тамбери. Трёхкратный чемпион мира катарец Мутаз Эсса Баршим, который поделил с Тамбери золото Олимпиады-2020, стал только третьим.
Второе место занял американец Джувон Харрисон, как и Тамбери преодолевший планку на высоте 2,36 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Однако в оличие от итальянца американец сделал это со второй попытки.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Прыжки в высоту
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,36.
2. Джувон Харрисон (США) – 2,36.
3. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,33.
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